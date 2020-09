“La actitud de la Comisión de RREE es contra el presidente”

El ex canciller (2001-2003) agrega que los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores, que es la que dictamina sobre los asuntos de política exterior, tienen las herramientas constitucionales como el pedido de informes y la interpelación para canalizar los cuestionamientos hacia la gestión del actual ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas Palacios. “Pero no pueden conducirse por cuestiones personales”, opina.

Agrega otro elemento: Si los miembros de la Comisión decidieron no dar trámite a los mensajes del Poder Ejecutivo, vinculados con las designaciones en el servicio exterior, en realidad, “la cuestión no es con el canciller, sino con el presidente de la República”, dice, puesto que es el jefe de Estado el que firma el mensaje en virtud del cual se pide el acuerdo para nombrar embajador.

“De modo que esto no es una cuestión solo contra el canciller, sino contra el presidente de la República, en forma clara”, advierte.

INCUMPLIMIENTO

Insiste en que los senadores tienen la obligación constitucional de prestar el acuerdo. Esto significa expedirse, a favor y/o en contra, “pero deben hacerlo”. Tienen derecho a decir que no o que sí, “pero lo que no pueden es permanecer en silencio y decir que no van a tratar un pedido del Ejecutivo”.

Además, sostiene que tal postura adoptada por los miembros de la citada comisión “implica ya un incumplimiento de la norma constitucional. Una situación absolutamente irregular que debe ser subsanada”.