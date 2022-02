La 3ª dosis da mejor cobertura de protección frente a ómicron

“Se ha visto que la segunda dosis que corresponden a vacunas disponibles en el país tenían un nivel importante de protección para otras variantes, para ómicron disminuyó”, afirmó la especialista a Monumental 1080 AM.

Por lo que, la tercera dosis –en este escenario– “marcan una mejor cobertura de inmunidad para protegerte del contagio y de las formas graves de esta enfermedad de esta variante, en particular”, resaltó.

En contrapartida, las personas que iniciaron su serie de vacunación recibiendo la primera dosis, “es un buen inicio, pero la protección otorgada todavía no es buena”, advirtió.

En el campo de la epidemiología –dijo– ellos no consideran como vacunadas a las personas que se aplicaron una sola dosis anti-Covid. Es decir, los que tienen dosis incompletas “están dentro de los no vacunados; en el sentido de que no cuentan con suficiente anticuerpos que le protejan”.

“La diferencia es que el vacunado con primera dosis accedió a la inmunidad parcial. Pero la protección otorgada, en este momento para ómicron es baja; entonces, para fines de análisis tenemos que sumarle al no vacunado con el de primera dosis y aparte a los vacunados que recibieron dos o tres dosis de vacuna”, indicó al precisar que la pauta completa se considera con la segunda dosis y cuando no pasó los seis meses.