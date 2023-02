Ko’ape aime busca visibilizar grupos ignorados por partidos

La campaña busca dar visibilidad a grupos subrepresentados. Sectores que no son tomados en cuenta por quienes pugnan por los cargos electivos. En los talleres que se vienen desarrollando con mujeres, jóvenes, indígenas, personas con discapacidad se identificaron las barreras como el sistema electoral ajeno a las formas tradicionales de las comunidades indígenas, escasez de recursos económicos, mercantilización del voto indígena. Las personas con discapacidad, por su parte, resaltaron que no todos los locales de votación son físicamente accesibles, no se cuenta con un padrón diferenciado para ellas, hay limitaciones por falta de ayudas técnicas. Ko’ape aimé involucra a unas 12 organizaciones y cuenta con el apoyo de IDEA Internacional y la Unión Europea.