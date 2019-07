Kattya pide que plenaria ya trate el pedido de su pérdida de investidura

Tras la reunión del presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, con los demás líderes de bancada, la legisladora opositora dio a conocer que este miércoles, a pedido suyo, se tratará su pérdida de investidura.

La solicitud ya la había hecho junto a su colega Norma Camacho la semana pasada, luego de que sorpresivamente apareció un empresario identificado como Rauand Rauf Latif, quien presentó un pedido de pérdida de investidura por un supuesto tráfico de influencia contra la diputada señalada.

“A pesar de que la denuncia realizada no reúne requisitos para su tratamiento en términos formales, como lo prometimos, pedimos a la mesa directiva que se ponga a consideración del pleno y se aborden las medidas para dar una respuesta a esta jugada rastrera, sucia y mentirosa”, expresó González.

Cabe señalar que también obran en la Cámara pedidos de pérdida de investidura que afectan al liberal Carlos Portillo y a Tomás Rivas.

González expresó que no teme “nada, si me retiran, me voy a mi casa, voy a ejercer mi profesión, me dedicaré a lo que sé hacer, pero por temor al cargo, mi cargo no se va a convertir en una carga”, dijo.