Juzgamiento de sumarios en Salud iniciaría recién la próxima semana

El director de Sumarios del Ministerio de Salud Pública, Walter Cáceres, comentó que el expediente se encuentra en etapa de autenticación de las fotocopias. A su vez, se solicitó informes a la Dirección General de Administración y Finanzas, a Recursos Humanos y Auditoría Interna del Ministerio. “Ahora ya tenemos todos los documentos, ya está casi completo el expediente. Cuando tengamos todo a punto, el expediente completo va a ser remitido a la Secretaría de la Función Pública para que pueda entrar en el sorteo, que generalmente son los miércoles, donde se designará el juez instructor”.

Cáceres mencionó que mañana ya podría remitirse el expediente para la designación del juez. “En menos de una semana ya está el juez. La Secretaría de la Función Pública le informa a ese juez, que puede ser un abogado de cualquier institución pública. Esa persona retira y dicta una providencia de inicio de sumario”.

Tiempo

El funcionario detalló que a partir de este punto, se tendrá 60 días hábiles para concluir el sumario administrativo. “Este tiempo se puede extender de acuerdo con la necesidad del juez instructor, por otros 20 días corridos. Pero generalmente son 60”, especificó.

Con respecto a los posibles incidentes que pudieran aparecer durante el proceso, el referente de Salud Pública aclaró que esos pueden ser resueltos por el juez instructor. “En la parte resolutiva, como primera medida resuelve los incidentes”. Hasta el momento son siete los sumariados. El ministro Julio Mazzoleni había dicho que podrían ser más aún. “Según la documentación que va llegando a la Asesoría Jurídica, se puede ir ampliando”, dijo Cáceres.

Quedaron fuera del sumario ex funcionarios de direcciones claves de la cartera como el ex director de Administración y Finanzas Alcides Velázquez. Mazzoleni fue muy criticado en el fiasco de las compras como ordenador de gastos.

La ampliación de los sumarios dependerá de los documentos que lleguen desde la Contraloría o de parte del Ministro Arnaldo Giuzzio a Salud, aclaró Cáceres. Con respecto al otro caso, en el que se cancelaron varios contratos luego de las recomendaciones dadas por Giuzzio, hasta el momento no hay ni una persona sumariada, refirió el responsable de estos procesos.

Sobre este punto, Salud informó ayer que son 10 de los 32 llamados que estaban siendo investigados por la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras. Entre las causas señala que algunas de las empresas adjudicadas se encuentran hoy en mora y los siguientes posibles adjudicados ofertaron precios muy por encima de los referenciales.

La cartera refiere que los insumos y medicamentos solicitados ya no resultan tan críticos o deben reanalizarse a la luz de las nuevas evidencias científicas que existen a la fecha. Cita como ejemplo el uso de la Hidroxicloroquina en el tratamiento de pacientes con Covid-19.

El MSP aclara también que los precios de ciertos insumos y medicamentos cambiaron pues el mercado es muy distinto a lo que se presentaba en marzo pasado. Por tanto, por prudencia administrativa se ha optado por la cancelación de otros llamados.

Los resultados positivos de la cuarentena permiten ajustar la planificación de las compras Covid-19, que son definidas por el Ministerio de Salud con base en una lógica sanitaria, y en algunos casos replantearlas (tasa de ataque, listado y metas). Especifica también que todos los contratos firmados y los que ya están en ejecución seguirán su curso contractual. Agrega que todos los procesos administrativos se desarrollan en base a los plazos legales establecidos.

El 25 de mayo, el ministro de Salud anunciaba la rescisión total del contrato con las firmas Imedic SA y Eurotec SA, luego de haber rechazado la carga de insumos que llegaron de China. Ese mismo día anunció los sumarios. El domingo 27, Mazzoleni presentaba una denuncia ante la Fiscalía.

Embed

“Mazzoleni es el responsable”

Para el ex ministro de Salud Antonio Arbo, el ministro Julio Mazzoleni es el operador de los gastos de la cartera sanitaria y responsable durante 10 años, ya que todo lo que haga lo cargará durante una década. Según explicó, durante ese tiempo el uso del dinero público está expuesto a una sanción.

El ex titular de la cartera sanitaria señaló que Mazzoleni no puede delegar la responsabilidad de lo que ocurre en la cartera sanitaria. “Él es el responsable”, expresó al programa Bajo la Lupa, emitido por NPY, los domingos a las 20:00.

“La responsabilidad del ministerio de Salud debía haber sido someterse él mismo (Mazzoleni) a la Fiscalía y someter a todas las autoridades implicadas en la compra,llevar adelante la investigación, que es lo que finalmente va precautelar al país”.

Señaló que el presidente de la República, Mario Abdo, es coresponsable de toda esta situación. “Yo no tengo ninguna duda. Pero debe someterse a un juicio”, enfatizó.

Considera además que las conductas que tienen las autoridades son trasversales. “Si la conducta transgrede las normas de convivencia, entonces está contaminado todo”, expresó el infectólogo. Agregó que las sospechas de actos de corrupción son una puñalada a la ciudadanía.