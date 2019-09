Juventud, a tiro del ascenso

Juventud de Loma Pytã derrotó de visita al 1º de Marzo por 2-1 en el último minuto y se colocó segundo, a dos puntos del líder, Olimpia de Itá. Estadio: Víctor Ramón Isasi (local 1º de Marzo). Goles: 3’ Hugo Mendieta (1M); 12’ Carlos Britos y 97’ José Peralta, de penal (J). Recaudación: G. 1.245.000 por 83 pagantes.

A puro gol. Mirta Acosta (*). Valois Rivarola y General Caballero de Campo Grande igualaron 3-3. Estadio: Gregorio Sarubbi (local Valois Rivarola). Goles: 81’ Oliver Miranda, 89' Luis Ríos, de penal y 94’ Carlos Ortega (VR); 36’ Luis Fleitas, 64’ Arnaldo Miers y 67’ Carlos Valiente (GC). Expulsado: 58’ Daniel Parra (GC). Recaudación: G. 225.000 por 15 pagantes.

Hoy: Pinozá vs. 12 de Octubre SD, Colonial vs. Humaitá y Oriental vs. Pettirossi (15.00). Principales posiciones: Olimpia de Itá 37, 12 de Octubre SD y Juventud 35, Benjamín Aceval 33 puntos.



Primera C