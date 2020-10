Justo Villar “Estamos sumando de a poco”

En diálogo con FALG, por la 1080 AM, el ex capitán de la Selección Nacional mencionó: “Estamos sumando de a poco cosas positivas, aún no mostramos la contundencia que queremos”, expresó. Añadió además que “la preocupación es la falta de definición ante el amplio dominio del balón. Y eso en Eliminatorias se paga y casi nos costó caro”.

En cuanto a la actuación del arquero Antony Silva, Villar dijo: “Le di un fuerte abrazo. Su labor fue decisiva, hay que tener un poco de todo en las Eliminatorias, son muy difíciles. Hay momentos en que uno tiene que poner el hombro por el equipo”, señaló Justo. Confesó también haber intercambiado algunas palabras con el DT Berizzo y recordó: “Se está formando un grupo joven, con mucha fuerza y carácter, capaz de revertir resultados adversos, ya lo demostraron”.