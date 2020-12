Justicia investiga trama para lograr indulto de Trump

El plan, investigado al menos desde agosto, incluía al parecer a miembros de grupos de presión, abogados, un adinerado donante en campañas políticas y una persona que está en prisión y espera lograr la ayuda presidencial.

Los miembros de la trama contactaron con los funcionarios de la Casa Blanca para pedirles ayuda, recordando las "cuantiosas contribuciones en campañas pasadas" y anticipando "cuantiosas contribuciones políticas" en el futuro por parte de un donante, según el documento judicial.

El texto sugiere que el donante hace la oferta en nombre de la persona que busca el perdón presidencial.

No indica, sin embargo, cuándo tuvieron lugar esos intentos de soborno y, en las partes que no han sido tachadas, no se hace referencia al presidente Donald Trump.

La noticia se conoce en un momento en el que los medios especulan sobre la posibilidad de que Trump indulte a más personas, después de conceder el perdón presidencial a su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, el miércoles pasado.

CANDIDATO EN EL 2024. Trump insinuó durante una fiesta navideña en la Casa Blanca que volverá a presentarse a la Presidencia en 2024, tras perder las elecciones de noviembre contra Joe Biden, informaron el miércoles varios medios locales. El comentario de Trump, grabado el martes en video por una de las asistentes a la fiesta y que circulaba el miércoles en las redes sociales, supone su señal más clara hasta ahora de que planea buscar un segundo mandato una vez que concluyan los primeros cuatro años en el poder de Biden. AFP-EFE