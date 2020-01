Justicia brasileña acepta denuncia contra Cartes por lavado de dinero

La Justicia brasileña aceptó la denuncia presentada por la Fiscalía contra el ex presidente Horacio Cartes por integrar una organización delictiva dedicada al lavado de dinero, confirmaron ayer fuentes oficiales, según un cable de la agencia EFE.

El juez Marcelo Bretas, del 7° Tribunal Penal Federal de Río de Janeiro, acogió la denuncia presentada el pasado mes de diciembre por la Fiscalía brasileña contra un total de 19 personas, entre ellas Cartes, por delitos supuestamente cometidos por una red que operaba entre Brasil, Paraguay y Uruguay.

En la lista también figura Darío Messer, considerado el “mayor cambista de Brasil”, amigo personal de Cartes y quien fue detenido en São Paulo en julio pasado en el marco de las investigaciones realizadas por la operación anticorrupción Lava Jato.

Por este mismo asunto, el juez Bretas llegó a dictar una orden de captura y prisión preventiva contra el ex presidente paraguayo en noviembre pasado, pero fue posteriormente anulada por un juez de un tribunal superior.

El recurso que anuló esa orden fue dictado por el magistrado Rogério Schietti, del Superior Tribunal de Justicia, quien consideró que no existían “razones que justifiquen” la prisión preventiva del político paraguayo, que gobernó su país entre 2013 y 2018.

Cartes es investigado en Brasil por la Lava Jato, una operación que ha destapado enormes redes de corrupción tanto en el país como a nivel transnacional, pero, según el juez Bretas, además de participar en la red corrupta, el ex presidente paraguayo “ayudó” al cambista Darío Messer a huir de la Justicia y a ocultar un vasto patrimonio obtenido de forma ilegal.

En su denuncia, la Fiscalía consideró que la organización criminal estaba dividida en tres grupos –el financiero, el operacional y el político– y que practicaba delitos contra el sistema financiero, evasión de divisas, blanqueo de capitales y corrupción activa y pasiva, entre otros.

La Fiscalía encuadró a Cartes en el núcleo político, el cual sería responsable por mantener las actividades de la organización y su impunidad gracias a su influencia en el Gobierno y en las esferas de poder.

ABOGADO. Por su parte, el abogado del ex mandatario, Pedro Ovelar, cuestiona la decisión del magistrado y asegura que este no puede modificar, sobre la base de los mismos hechos, lo que el Superior Tribunal ya dictó en noviembre del 2019.

“Tenemos que aguardar la notificación que venga del Brasil al ex presidente. A partir de eso tenemos los días hábiles para ejercer la defensa y continuar el proceso. Esto es algo que definitivamente esperábamos que sea así, puesto que el Ministerio Público al final de diciembre presentó la denuncia acusación contra el ex presidente”, expresó Ovelar.

Agregó que este es el inicio del proceso y no más que eso. “La posición del Superior Tribunal de Justicia se contrapone con la continuación de este proceso. No tenemos ninguna información de hechos nuevos que hayan modificado lo ya conocido anteriormente”, expresó el defensor del ex presidente Cartes.

Ovelar expresó que el caso puede llevar su tiempo y nadie espera que se resuelva en primera instancia. “Hay todavía una serie de diligencias, así como todo proceso en el Paraguay, si bien son diferentes los tiempos. No es sumario el proceso”, dijo.

Desmintió que se vuelva a decretar o resolver un pedido de prisión. “Según nos dicen nuestros abogados es imposible que eso ocurra, porque debe haber elementos que modifiquen sustancialmente la situación procesal de mi cliente. El Superior Tribunal de Justicia está en tercera instancia por encima del juez Bretas, que no puede modificar lo que se dictó en noviembre”, dijo.