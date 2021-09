Jurado archiva causa contra fiscala en el caso Lippmann

“Se atribuye a la fiscala Victoria Acuña no haberse opuesto al cambio de calificación de hecho punible y el pedido de medidas sustitutivas, a pesar de que uno de los hechos punibles imputados, de enriquecimiento ilícito, está tipificado como crimen, y dos, haber presentado acusación en forma extemporánea”, explicó el presidente del JEM, Fernando Silva Facetti.

En cuanto al juez López, explicó que se le atribuye haber ordenado medidas sustitutivas a la prisión, pese a que el hecho se consideró como crimen.

POSTURAS. Según el abogado Jorge Bogarín, citó la ley, donde figura que la Fiscalía puede allanarse a un medida menos gravosa, ya que la prisión preventiva deber ser dictada cuando fuese indispensable para la diligencia del juicio.

“Considero que el allanamiento de la agente fiscal no tiene la entidad per sé para ser considerado como violatorio a las normas que rigen su actuar y, por consiguiente no encuentro motivos para iniciar el juicio de responsabilidad”, explicó Bogarín

Solo el ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia, sostuvo que existe sospechas de mal desempeño por parte de la fiscala Acuña, por una violación en las normas procesales, por presentar la acusación fuera de tiempo.

“En cuanto al solicitar la reposición del plazo, no ha cumplido con la ley, porque no justificó debidamente las causales que pueden motivar la reposición; por lo tanto, considero que en esta cuestión puntual se ha incurrido en violación”, dijo el ministro.

Fue el que votó por la iniciación del enjuiciamiento a la fiscala Acuña.

ACUSACIÓN. Fernández Lippmann había sido acusado por la fiscala Acuña por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El caso se llevó a juicio, pero el ex secretario del JEM fue absuelto.

El juicio concluyó a finales del mes de noviembre del 2020. En la acusación, la fiscala Acuña puso que la falta de correspondencia era de G. 238.233.197 y extrañamente, en sus alegatos subió a más de G. 1.300 millones.