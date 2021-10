Juliadoza tendrá su segundo superclásico

“Es una distinción y un honor, uno de chico cuando empieza en el fútbol lo primero que sueña es estar en uno. (Estoy) muy contento, muy emocionado”, apuntó Juliadoza en charla con FALG (1080 AM).

Sobre su manejo de los encuentros, Juliadoza remarcó: “Es de acuerdo al partido, pero me gusta que fluya el juego, no me gusta que se corte mucho”.

Acompañarán a Juliadoza; José Cuevas y Félix Arzamendia como líneas; Carlos Paul Benítez de cuarto árbitro, Fernando López como VAR y Rodney Aquino como AVAR.



73

partidos de Primera tiene dirigidos Giancarlos Juliadoza, de estos 67 fueron de Liga y 6 de Copa Paraguay.