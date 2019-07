Jueza pide informe sobre Víctor Bogado

Es que el abogado Guillermo Duarte le pidió declarar la rebeldía y disponer la captura del ex legislador porque no se presentó a la audiencia de conciliación.

No obstante, la madre del ex congresista, Teódula González Martínez, señaló que el ex senador no recibió la notificación, porque se encontraba de viaje a España, y agregó el oficio judicial del magistrado Ovelar. Por eso es que la jueza pidió informes a su colega, antes de resolver si concede o no el pedido de la querella.

La conciliación es una audiencia donde ni siquiera Amarilla se iba a presentar, ya que dio poder a su abogado, donde aclara que no quiere conciliar con el acusado.

Con ello, es difícil que se dé la rebeldía y captura, ya que Bogado ni siquiera se presentó aún en el expediente.