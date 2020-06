Juez Méndez niega denuncias y habla de intención política

Méndez negó por sobre todo tener causas penales en contra y apuntó que si bien fue denunciado tres veces ante el JEM y cuenta con siete investigaciones en este órgano, estos procesos se realizan solo de oficio.

“Hace ocho años que soy juez e interiné muchos juzgados. Por eso me expuse a este tipo de denuncias y no hay juez en el Paraguay que no tenga investigaciones preliminares por publicaciones periodísticas”, expresó.

Señaló que el JEM funciona de esa manera, actuando de oficio ante cualquier tipo de publicación en un medio.

POLÍTICA. El juez indicó que la senadora es movida por intenciones políticas.

“Se indigna porque está haciendo política con mi situación. Denota dos cosas. Primero, ignorancia, porque no puede hablar de denuncias si sabe cómo funciona esto. Segundo, que quiere sacar rédito político”, expresó.

Mencionó que, desde su parecer, todas las denuncias que obran en el JEM serán archivadas porque fueron presentadas por abogados que solo tienen intenciones de apartarlo de sus casos y no tienen sustento.

VÍNCULO CON LOS ZI. Sobre las acusaciones de que tiene relación con el clan Zacarías, manifestó que solo se trata de una campaña en contra de este sector por peleas políticas y que él fue alcanzado de rebote porque intervino en causas que involucran al senador Javier Zacarías y su esposa, la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod.

Arrúa sostuvo que el Paraguay necesita tener una Justicia independiente y confiar en sus jueces. “La Corte confirmó en el cargo a una persona que tiene muchísimos antecedentes y es uno de los principales operadores del clan ZI”, indicó en referencia a Méndez.

Añadió que con el voto del diputado David Rivas, el juez se salvó de la destitución del cargo.

Alegó que el cambio en el Jurado se dio justamente para favorecer a Méndez, en alusión a la destitución del diputado Ramón Romero Roa, en cuyo reemplazo ingresó Rivas.