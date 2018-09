Juez intima a Víctor Bogado a nombrar un abogado

El magistrado interina a su colega Gustavo Amarilla, quien ahora tiene la causa del parlamentario. Portillo presentó su escrito de manera electrónica por la que renunció al mandato.

Con ello, el juez tuvo presente la renuncia hasta tanto se dé cumplimiento a la ley de nombrar otro abogado. Así, emplazó al senador Víctor Bogado, por el plazo de 72 horas, para que nombre un nuevo abogado defensor, bajo apercibimiento de que en caso contrario, se le designará un defensor público.

Hay que recordar que el juez Rolando Duarte, que interinaba a su colega Óscar Delgado, que renunció, había fijado la audiencia preliminar para el próximo 2 de octubre, a las 9.00.

Si el legislador no tiene un defensor, la preliminar no se realizará. No obstante, aún queda tiempo para que se realice este trámite de modo a que finalmente se realice la importante diligencia.