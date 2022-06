Juez dispone inmovilizar yate del ex ministro Joaquín Roa

Alega que el fiscal Deni Park le remitió ya que había indicios de enriquecimiento ilícito por parte del ex ministro Joaquín Roa, ya que tenía un salario de más de G. 22 millones, pero el yate costaba el 63% de su patrimonio declarado.

El juez Otazú, por su parte, entiende que no corresponde la figura del secuestro, ya que el bien estaba en poder de la Fiscalía, y no de un particular.

Con ello, el juez Humberto Otazú utilizó el Código Procesal Civil, sobre las medidas cautelares, y dispuso la inmovilización de la embarcación, de la marca Azimut Yachts, de 2 motores diésel, con cajas de engranaje, blanco/plata, que quedará en guarda ante la Senabico.