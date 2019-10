Juez define embargo a González Daher

El juez en lo Civil y Comercial del Vigésimo Primer Turno José Villalba debe resolver entre hoy y mañana si acepta o rechaza la medida cautelar presentada por Hacienda para embargar los bienes de Ramón González Daher, en medio de la investigación por supuesta evasión.

El Ministerio de Hacienda solicitó este viernes a la Justicia un embargo preventivo de los bienes del hermano del ex senador colorado por valor de G. 93.000 millones (USD 14,5 millones). Con esta medida, el Fisco busca que el ex titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) no pueda deshacerse principalmente de sus inmuebles para eludir el pago de la millonaria multa impuesta en su contra.