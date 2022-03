Juez da luz verde a la extradición a EEUU del ex presidente Hernández

"El juez (Edwin Ortez) de Extradición de Primera Instancia resuelve conceder solicitud de extradición remitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York para el ex presidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado", dijo a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, al cierre de una audiencia de casi doce horas.

Agregó que Hernández "no podrá ser juzgado por delitos distintos a los que han sido presentados en la audiencia y no podrá ser juzgado igualmente por delitos por hechos conocidos antes de 2012".

El pleno de magistrados del Supremo deberá conocer la apelación que presente la defensa del ex presidente y podrá "ratificar o modificar" la resolución del juez, subrayó.

Dijo que no se sabe la fecha en que Hernández será extraditado y que en caso de que el pleno del Supremo ratifique la resolución, seguirán trámites con otras instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de EEUU en Tegucigalpa.

DEFENSA. En la audiencia para la presentación y evacuación de pruebas, el juez le dio a conocer a las partes "toda la documentación certificada, debidamente traducida, que ha sido enviada por Estados Unidos, en este caso por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que lo solicita", había dicho antes el portavoz del Poder Judicial.

Antes de concluir la audiencia, la defensa del ex mandatario señaló en un comunicado que "el Gobierno de EEUU no remitió ninguna prueba fehaciente y suficiente que involucre al ciudadano y ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández en actividades del narcotráfico, como lo exige el Tratado de Extradición para que el juez otorgue el pedido de extradición".

Señaló además que, de acuerdo con la ley hondureña, no constituye prueba el simple relato de un testigo de referencia, y que "en un tribunal de justicia hondureño lo que la Fiscalía de EEUU envió no sustentaría ninguna acusación contra ningún imputado".

"La Fiscalía de EEUU no envió ninguna documentación probatoria, ni fotografías, ni audios, ni videos, ni transacciones o cualquier otro elemento probatorio que respalde su acusación", acotó.

Por razones de seguridad, el ex presidente Hernández fue trasladado en un helicóptero desde la unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, donde se encuentra recluido desde el 15 de febrero, cuando fue capturado en su residencia, hasta la Corte Suprema de Justicia. A la misma instalación fue llevado luego de la decisión del juez, por tierra.



“Venganza”

El ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández dijo el jueves que la decisión de un juez que autorizó su extradición a EEUU, país que lo acusa de tres cargos asociados con narcotráfico y uso de armas, "es producto de una venganza" de narcotraficantes hondureños. "Es importante que ustedes sepan que sigo convencido desde el principio que esto es producto de una venganza de quienes tenían al país de rodillas, tenían a Honduras sitiado...", enfatizó el ex presidente Hernández.