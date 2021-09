Jubero empieza a mover el equipo

El DT realizó fútbol en espacios reducidos, cuidando a Roberto Fernández, que está con sobrecarga muscular, pero que llegará al juego ante los danzarines.

Jubero sabe que tiene buen banco detrás, si bien no es un plantel numeroso, puede echar mano. Así se lo demostró la reserva, que goleó 4-1 a Cerro Porteño. Marcaron Milton Maciel, Antonio Marín, Daniel Villalva y Alan Pereira. De no mediar ningún inconveniente, se recurrirá al equipo titular con: Servio; Ferreira, Cáceres, Fernández y G. Benítez; Contrera, Fernández C., Florentín y Colmán; Oviedo y Fer Fer.