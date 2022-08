Joven que improvisó pierna sustituta conmueve y ofrecen donarle prótesis  

“El lunes recién cargué saldo y me llegaron todos los mensajes de la gente por la publicación de mi historia. No puedo nomás revisar cada rato mi teléfono porque sigo limpiando las cebollas en el mismo lugar (risas). También me llamaron de tres organizaciones para donarme la prótesis y ahora ya estoy ansioso de poder cambiarla ya que se me da la oportunidad”. Este es el relato de César Rodríguez Mereles, el joven de 28 años -trabajador del Mercado 4- quien adaptó la pierna sustituta con chapa, goma y soldando el hierro gastado.