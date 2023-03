Joven confesó que mató con azada al presunto abusador de su madre

No obstante, debido a las declaraciones vertidas por madre e hijo, el comisario Rubén Acuña, jefe de la Comisaría 29ª Central, se está investigando si el hecho fue a la fuerza o no, ya que existen varias contradicciones en los testimonios que no cuadran con los hechos.

El suceso ocurrió en horas de la madrugada de ayer, en una vivienda ubicada en el barrio Marín Ka’aguy de Luque.

El fallecido fue identificado como Rubén Martínez Cabral, de 64 años, quien acusó un golpe cortante a la altura de la cabeza, lo que le produjo su muerte de manera instantánea a pocos metros de la vivienda de la víctima.

investigación. El comisario Acuña explicó a través de Radio Monumental 1080 AM que el autor confeso del asesinato, César Rafael Brusquetti Riveros, de 27 años, es el hijo de la supuesta víctima de abuso y que, de acuerdo con su relato de los hechos, al llegar a su vivienda en horas de la madrugada escuchó a su madre pidiendo auxilio a los gritos.

Ante está situación, el joven se acercó más hacia el dormitorio de su madre donde logró observar a un hombre, quien al percatarse de la presencia del joven huyó del sitio.

El joven supuestamente reaccionó inmediatamente, siguió unos pocos metros del inmueble al desconocido y le golpeó con una azada sin mango en la cabeza, tras lo cual perdió la vida.

“Aparentemente el hombre habría abusado de su madre, por eso el detenido reaccionó de esa forma, pero es algo que no sabemos muy bien, no sabemos si fue a la fuerza. Estamos aguardando la decisión de la Fiscalía”, sostuvo el comisario.

En la sede de la comisaría, la mujer también manifestó que en una ocasión ya fue abusada por el ahora fallecido, a quien amenazó en su momento con denunciarlo, no obstante, la denuncia no fue realizada. Este hecho hace suponer otras hipótesis en la causa a los investigadores.

Por ello, el jefe policial sostuvo que no se descarta que tanto el supuesto autor como su madre sufran de “algún problema mental”, por lo que serán sometidos a estudios.