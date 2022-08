Joven asesinada había denunciado en redes varias relaciones conflictivas

Afirmaba que por no darse cuenta al sometimiento que era víctima tuvo que alejarse de toda su familia y lamentaba sobre los alarmantes casos de feminicidios que se registran en el país. Sobre ese punto, contó que años atrás se había salvado de un ataque de su pareja.

“Sigo pensando en todos estos feminicidios que hay y quiero saber qué piensan esos hombres al hacer eso. Qué ganan matando, matándose a ellos mismos o perdiendo su libertad y su vida por no dejarle a su pareja que sea libre o que haga su vida”, escribió Ana en su perfil el pasado 4 de julio.

En su descargo, resaltó: “A mí también me tocó vivir por maltratos sicológicos y físicos. Hasta casi me mató con un intento de feminicidio. Me salvé gracias a Dios. Hay veces que estamos encegadas y no nos damos cuenta. Detrás de eso perdí mi familia, mi hija y hoy me arrepiento de todo”.

Al respecto, la fiscala Yrides Ávila explicó que, de acuerdo a los datos recabados, existen varias denuncias de violencia familiar en anteriores ocasiones por parte de la joven contra sus anteriores parejas.

Indicó que una de sus ex parejas, con quien tuvo una hija, actualmente se encuentra en la cárcel. En ese sentido, precisó que todos los datos serán considerados hasta que se comprueben o descarten.

La autopsia reveló varios rastros de violencia de hechos anteriores que sumarán en la investigación, informó la fiscala.

j. augusto saldívar. En horas de la madrugada, un hombre ingresó al patio de la casa de su ex pareja, con quien tiene una hija, en J. Augusto Saldívar, y esperó a que amanezca para atacar a la mujer con un cuchillo, en un intento de feminicidio. La víctima quedó herida grave y está internada en estado delicado.

El presunto autor, identificado Fidel Egberto Coronel Sandoval, de 46 años, intentó autoeliminarse, colgándose de un árbol, pero un vecino logró salvarlo y también se encuentra internado, bajo custodia policial. De la vivienda, los intervinientes se alzaron de un cuchillo.

Según el informe policial, Coronel cuenta con una orden de restricción para llegar a la casa, y es adicto a drogas.