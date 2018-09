José Meza gana en el Nacional de salón

Los goles para el elenco ñembyense: Éver Salinas (2), Cristhian Ascona (2), Adián Cabrera y Ciro Martínez. Para Santa Librada: Julio Rodas (2), Diego Jacquet y Blas Cuevas.

Al cierre se enfrentaban: N’kantos (Pastoreo) vs. Coop. Ñemby y San Antonio vs. Simón Bolívar.

MÁS JUEGOS. En la ronda 1, los resultados registrados fueron: San Antonio 5-2 N’kantos de Pastoreo, Santa Librada 3-2 Cooperativa Ñemby y Simón Bolívar 6-1 Sportivo José Meza.

Hoy por la tercera fecha, desde las 18.30, se enfrentan en Fomento: Coop. Ñemby vs. José Meza, N’kantos vs. Simón Bolívar y Sta. Librada vs. San Antonio.

Las semifinales se juegan mañana, desde las 20.00, mientras que el juego por el tercer puesto y la final serán el viernes 28 (20.00).