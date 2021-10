Johanna Ortega sostiene que electores no deben cometer los mismos errores

Ortega hizo mención al desacato de la Municipalidad de Asunción y su intendente interino, César Ojeda, al no presentar, en el periodo emplazado por la Justicia, la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos durante el periodo comprendido entre el 10 de marzo y el 21 de diciembre de 2020. La candidata le recordó a Rodríguez que los documentos, las facturas y cheques deben ser públicos.

El candidato a intendente colorado quería hacer callar a Ortega, diciendo que esta se equivoca al hablar de dichos fondos. “Te vendieron un bocadito y te tragaste enterita. No recibimos dichos fondos”, le dijo Rodríguez.

A esto, Ortega respondió que se trata de dinero de los contribuyentes y recordó que la Municipalidad no recibe fondos de Fonacide.

La candidata a intendenta dio ejemplo de ciudades modernas y dinámicas.

“Para llegar ahí no podemos seguir votándole a Nenecho, a Wagner, a Félix Ayala o Ramón Ortiz, a los que fueron concejales por mucho tiempo e intendentes, con ya comprobada experiencia de que no funciona. A la ciudad a la que queremos llegar no vamos a llegar repitiendo los mismos errores”, sostuvo.

También habló de la transparencia como la única forma de que sea financieramente sustentable, para lo cual dice que se debe generar confianza con el contribuyente, rendir cuentas y mostrar qué es lo que se está haciendo para ganar esas contribuciones. Indicó que no hay muchas diferencias entre Nakayama y Nenecho.



