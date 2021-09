Jeporeka 2021 trae esperanza a jóvenes en el rubro de la música

Esta semana se iniciaron las grabaciones de más de 30 músicos del proyecto Jeporeka 2021 (entre ellos cantantes, autores y compositores). Las grabaciones se están llevando a cabo en el estudio Spirit and Sound de Sergio Cuquejo. En medio de este proceso algunos participantes cuentan su experiencia y cuáles son sus expectativas.

“La experiencia Jeporeka es única, es un proyecto de creación colectiva en donde no solo estamos creando arte a través de los sonidos y las palabras, sino que estamos conectando con otros maestros y compañeros músicos, estamos creciendo juntos, estoy aprendiendo tanto, y no solo sobre música, sino sobre la vida misma”, comenta la cantante Alejandra Almada.

La misma cuenta que se enteró de la oportunidad porque es seguidora de los proyectos de Berta Rojas y la profesora Sonia Valiente le envió la información sobre las audiciones y averiguó las bases y condiciones. “Me decidí a audicionar, porque estaba ansiosa de participar en algún proyecto de la maestra Berta, sabía que eran únicos”, destaca emocionada.

Otro participante es Diego Carmona, como compositor. “Mi experiencia en Jeporeka significó para mí un reconectarme con la creación musical y hacerlo con una perspectiva completamente nueva. Jeporeka me dio la oportunidad de trabajar con dos artistas increíbles y crear colectivamente nos llevó a descubrir caminos que quizás no hubiéramos explorado solos. Es emocionante ver toda esa experiencia plasmada en el resultado de nuestro trabajo y estamos de verdad ansiosos de poder compartir nuestra canción”, señala Diego, quien también se enteró a través de las redes sociales, pues permanecía atento, ya que el año pasado no logró alcanzar las fechas de postulaciones.

En Guaraní. La licenciada en Lengua Guaraní Lilian Aliente es autora de letras y se enteró de la convocatoria a tres días de que se cierre el plazo. “En un país donde no existen tantas oportunidades, Jeporeka simboliza una luz en medio de tanta oscuridad. Me siento muy contenta y agradecida por poder ser parte de esta gran resistencia creativa y es un verdadero privilegio que de la mano de grandes maestros podamos transitar este camino maravilloso y mágico hacia la búsqueda de la canción que retrata la esencia de nuestro querido país”, expresa.

La canción de su equipo se llama Ka'aguy sapukái y es bilingüe, pues tiene partes en guaraní y castellano. “Me gusta utilizar nuestro idioma guaraní en todos los ámbitos, ya que considero que es el elemento más importante de nuestra identidad nacional”, indica la autora premiada por la Secretaría de Políticas Lingüísticas.





A saber

Proyecto: Jeporeka 2021.



Liderado por: Berta Rojas y Popi Spatocco.



Integrantes: 30 participantes. Cada equipo está conformado por un cantante, un autor de letras y un compositor.



Próximo paso: Realización de videoclips.



Algunos seleccionados: Jorge Aquino, Carmen Monges, Andrea Robadín, Édgar Rodríguez, Mijael Peralta, Lucero Benítez, Diego Carmona, Alicia Gómez, Néstor Amarilla, Lilian Aliente, Natalia Enciso, entre otros.