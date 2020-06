Jara: “Era inevitable hacer un recorte”

“Por el tema del protocolo, que teníamos que tener 30 jugadores, era inevitable hacer un recorte, éramos 36. En principio los chicos del club entrenarán en otros horarios, pero el resto no seguirá en el club”, expresó en charla con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande (1080 AM). En cuanto a la extensión del torneo, apuntó: “Achicaremos el margen de lesiones, el tiempo que estuvimos parados fue muy prolongado, creemos que los muchachos van a rendir mejor si es que el calendario no está tan comprimido”.