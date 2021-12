Iván Balbuena, hijo de jueza, envuelto en esquema del clan

La publicación habla de una demanda en juicio ejecutivo promovida por los representantes legales de la firma Finplus SA, los abogados Iván Balbuena Ruiz Díaz y Eduardo Rodríguez Alcalá, contra el doctor Gustavo Arbo, queriendo cobrar una supuesta deuda con cheques que le fueron robados al médico. Este caso se sumó a otros procesos similares, con un denominador común: Judicializar supuestas deudas para extorsionar a víctimas y realizar dobles cobros, utilizando a la Justicia, mismo modus operandi de Ramón González Daher. Pero la ecuación resulta solo si hay de por medio conexiones en el poder judicial y político, es ahí donde RGD era involucrado.

despojo. En la conversación entre RGD y la esposa de Luis Arza, el empresario luqueño afirma que seguramente el hombre, a quien le dio 10 millones de dólares y desapareció tras recibir una amenaza de muerte, estará escondido en su estancia; a lo que la mujer le responde: “No tengo la menor idea, hasta donde yo sé Iván (Balbuena) le sacó la estancia, hasta en eso, Iván le sacó la estancia”.

Sobre eso, Ramón, sorprendido, vuelve a consultar: “¿Le sacó la estancia? ¿Cómo que le sacó la estancia? ¿Quién firmó la transferencia?” y la mujer, dejando entrever la conexión y amistad entre el abogado Balbuena y el prestamista luqueño, contesta: “No sé si Iván ya no te contó, porque me parece que ustedes hablan muchísimo también como para que vos no sepas también ya eso”.

A todo eso, la mujer insiste: “Le sacó la estancia, preguntale a Iván y vas a ver, le sacó la estancia”.

La esposa de Arza fue citada para declarar ante el fiscal Osmar Legal el próximo lunes.

Ahora, en el caso de Arbo, los abogados Balbuena Ruiz Díaz y Rodríguez Alcalá, de la empresa Finplus SA, perteneciente a Emilio José Ruiz Díaz, intentan cobrar al médico dos cheques denunciados como robados, por una supuesta deuda de G. 27.767.500.