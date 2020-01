Itaipú: Brasil buscará bajar tarifa y postura de Paraguay es incierta

El vecino país apostará a reducir la tarifa, como eje principal de su tesis; mientras de Paraguay no se sabe bien aún su prioridad a largo plazo, porque puede inclinarse por invertir en infraestructura para evitar los cortes de luz permanentes o buscará otras necesidades, según el profesional.

Con respecto a los recursos que la binacional destina para el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), manifestó que el mismo tiene año de caducidad. Apeló a estudios de la Asociación de Ingenieros del Paraguay para mencionar que los resultados de esa investigación indican que en 2033 se estaría usando la mitad de la energía de ambas centrales hidroeléctricas, con lo que no se podrá destinar más fondos a esta herramienta. ¿Qué harán gobernaciones y municipios luego?, se preguntó el profesional.

Un punto específico que enfatizó es que los recursos que se consigan con la negociación deben ser para solucionar verdaderamente el problema eléctrico. “No nos sirve negociar una situación que no vaya a solucionar los cortes de energía o la sobrefacturación; porque si así seguimos, no podemos cumplir con la ciudadanía”, dijo.

Respecto de los ingresos de Paraguay desde el inicio de la generación de energía, en 1984, especificó que hasta ahora se acumulan USD 10.000 millones, entre royalties y cesión de energía, pero que lastimosamente el destino no es tangible, no se puede calificar si se hizo bien o mal, porque no fue claro en qué se invirtió, mientras que cada verano hay cortes de la energía eléctrica.

Por su parte, el ingeniero Hugo Lesme aportó una aclaración respecto de lo establecido en el Tratado de Itaipú, indicando que es la revisión del Anexo C; y que en ese contexto, los negociadores deben obtener mayores beneficios perdurables en el tiempo para el pueblo (antes que para gobiernos de turno).

A su criterio, cabe recordar que la revisión del Anexo C no se debe confundir con una renegociación del Tratado de Itaipú, ya que son cosas diferentes que podrían realizarse conjuntamente (si existiera mutuo acuerdo) o no.

Sobre el perfil técnico de los negociadores, dijo que obviamente debe corresponder al área que le quepa actuar o de su responsabilidad institucional, política, legal, técnica, económica y comercial, según mencionó.