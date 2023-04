Itaipú: Bajar la tarifa de 22,60 a 16,71 kW/mes implica pérdidas

Señaló que en la IB se venían pagando USD 2.090 millones por la deuda, pero esa carga desapareció el 28 de febrero pasado. “Entonces, de USD 3.300 millones/año, que era aproximadamente el presupuesto de la Itaipú en los años anteriores, ahora hay, redondeando, USD 2.100 millones menos”, explicó el ex titular de la ANDE. Ante esta situación, la pregunta es qué se obtuvo, sino es la mitad de los USD 2.090 millones. “La ANDE dice que ganó USD 100 millones porque bajó el precio, cambiaron USD 1.045 millones por USD 100 millones. Luego además dice que hay otros USD 400 millones que también se consiguieron, que irán como gastos sociales o cosas por el estilo”, añadió.

Opacidad. Igualmente, Ferreira recordó que en agosto pasado las autoridades de la Itaipú ya dijeron que Paraguay ganó USD 200 millones, “y nunca informaron dónde se fueron esos USD 200 millones”. “Hasta hoy en día con base en esa política de opacidad que tiene Itaipú lado paraguayo, nosotros no sabemos si esos USD 200 millones no son parte de estos USD 400 millones”, cuestionó.

Agregó que probablemente, la ANDE ganó USD 100 millones, pero duda de los USD 400 millones. “Quiero ver los documentos porque hasta ahora no se vieron los documentos de agosto del año pasado, y tampoco los años anteriores, y para saber si es cierto, no me basta la palabra de gente que oculta la información. Si vamos a tolerar como país que las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá hagan en forma oculta todo lo que quieren, estamos fritos. Si eso vamos a tolerar, yo prefiero que baje toda la tarifa porque esos USD 400 millones no van a llegar a nuestros bolsillos”, expresó.

El ingeniero también abogó por que los fondos sociales de Itaipú ingresen al Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) para que todas las contrataciones de la binacional sean objeto de licitaciones públicas, “no a través de un Departamento de Compras de Itaipú que no puede ser auditado”.



En un contexto electoral hay dudas sobre cómo se abordaron algunas decisiones referentes a Itaipú, especialmente acerca de la reducción de la tarifa, que podría tener efectos negativos.