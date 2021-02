Itaipú. Apuntes sobre balances

Sobre Balances de la Itaipú Binacional (IB), con especial consideración de depreciaciones, deudas así como métodos de cálculo y registro versus documentos oficiales de la IB (Tratado, Anexos así como Notas Reversales) y comprobantes respectivos, he aquí algunas notas de actualidad, que pueden servir de base para un enfoque más apropiado sobre estos temas. El análisis ofrecido en esta columna fue extraído de los “Informes sobre Prácticas Contables de la Itaipú Binacional”, todos actuales, así como de las normas y principios tenidos en cuenta usualmente tanto como los métodos y prácticas utilizados hasta ahora. Se revisaron así mismo balances actuales, publicados en la página web de la IB. Se tuvieron en cuenta también un dictamen hecho en setiembre de 2020 por la Lic. Carmen de Torres, de la Consultora RSA, y comentarios escritos días pasados por la Ing. Mirtha Caballero, de la IB.

ACTIVO INMOVILIZADO ITAIPÚ. VALUACIÓN. El valor del Activo Inmovilizado se registró utilizando el “Modelo de Costo”, establecido en la “Norma Internacional de Contabilidad – NIC Nº 16 Propiedad, Planta y Equipo”. “Costo es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que se atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente de acuerdo con los requerimientos específicos de otras Normas Internacionales de Información Financiera, por ejemplo la NIIF 2 sobre Pagos Basados en Acciones.”

TRATAMIENTO DE LAS DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS. Las depreciaciones en el Balance de la IB no se registran porque las “utilidades obtenidas” se utilizan para la amortización de la deuda. Notas Explicativas a los Balances Contables: “Como el importe significativo de los préstamos obtenidos por la Entidad fueron utilizados para la construcción del emprendimiento, los resultados obtenidos por la Entidad están siendo utilizados para amortizar el valor de la inversión”. Es decir, en lugar de exponer las ganancias en el cuadro de Patrimonio Neto, se las exponen restando de los Activos Fijos.

LOS BALANCES. A partir de 1977 puede apreciarse que las notas correspondientes aparecen en las subcuentas del rubro Inmovilizado “Obras en Andamiento”, es decir “Obras en Curso”. a) Las primeras subcuentas se refieren a instalaciones como terrenos, estructuras, obras de adecuación, entre otras. La última se llama “Costos a Distribuir” y está compuesta por: Canteros de Servicios, Variaciones cambiarias, Consultoría de energía, Gastos de Administración y Otros. b) Hasta el año 1992 la cuenta madre fue “Obras en andamiento”. c) En el ejercicio 1990 se incluyeron dos cuentas más en “Costos a Distribuir”: Cargas financieras (en lugar de variaciones cambiarias) y Gastos pre-operacionales. Cargas Financieras son el mayor componente de los “Costos a Distribuir”. En el año 1995 las mismas ascendían a USD 16.537.091.128. En el ejercicio 1996, la cifra fue distribuida restando de la cuenta “Amortizaciones de Préstamos” la suma de USD 5.963.148.274. Finalmente quedó la cuenta Cargas Financieras en USD 8.267.093.017. No se encontró en las Notas Explicativas a los Estados Contables del ejercicio 1996 la explicación de estas correcciones realizadas en el ejercicio 1995. d) Las notas a los estados contables de 1985 a 1998 dicen sobre el rubro Inmovilizado: “Está en marcha el inventario físico–contable de bienes en función de los servicios de electricidad, con la finalidad de transferir las inversiones correspondientes a los bienes e instalaciones en operaciones a las cuentas definitivas del inmovilizado”. e) En el año 1998 finalmente se transfirió el saldo de “Costos a Distribuir” a “Bienes e Instalaciones en Servicios”. Seguramente a partir del inventario que dijeron realizarían en 1985. No obstante, se desconoce el método que se utilizó para hacer la aplicación a los valores de los bienes del Activo Fijo. f) El Inmovilizado Permanente es similar a las deudas contraídas. Las deudas fueron en incremento a medida que la construcción avanzaba.

(Continuará)