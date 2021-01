IPS justifica régimen transitorio para mipymes

El seguro social, en este caso el Instituto de Previsión Social (IPS), debe ir al rescate de los asegurados o sectores formales que precisen de ayuda para poder subsistir, resaltó el Dr. Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas de la previsional, al referirse al apoyo brindado a los gastronómicos, hoteleros, agencias de turismo y organizadores de eventos, y concederles un año de plazo en que no se les exija sus obligaciones legales, hasta tanto se recuperen económicamente. “Desde el punto de vista misional, el seguro social tiene que ir siempre al auxilio de los sectores laborales que estén con problemas, por eso es que se le otorga al enfermo atención médica, al accidentado la prótesis, a las personas de la tercera edad la jubilación. De la misma forma, cuando un sector laboral está con problemas, el seguro social tiene que auxiliarlo para que se recupere”, explicó Halley en términos sencillos, al justificar el apoyo que el IPS brindó a estos sectores para que se sancione la Ley de Régimen Transitorio de Aportación al IPS.

Halley insistió en que estos sectores no podrán recuperarse en el plano económico si se les sigue exigiendo el cumplimiento del pago de los aportes patronales, cuando están con la soga al cuello. “¿Qué vamos a lograr con esta exigencia? Que estos sectores pasen al negro y se aumente la informalidad, por lo que recomendé al Consejo de Administración aflojar un poco el cinturón para estos sectores, hasta tanto se recuperen”, expresó Halley.

Explicó que el no pago por un año de sus aportes patronales representará una merma del 1% en los ingresos mensuales del IPS, un porcentaje que no afectará en gran medida la recaudación y que logrará mantener a 30.000 trabajadores dentro del seguro social, además de aclarar que no es una condonación de deuda, sino se difiere el pago del aporte patronal por un año y medio.