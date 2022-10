IPS: Denuncian muertes por la escasez de medicamentos

Muchas compañeras han fallecido porque su enfermedad avanzó, no tenían la medicación y murieron. Gloria Villasanti, vocera y paciente.

“El cáncer no espera. Esta desidia cuesta la vida de muchas compañeras. Muchas han fallecido en este periodo de 60 días porque su enfermedad avanzó, no tenían la medicación y murieron”. A esta situación se suma que otras están con suspensión de las quimioterapias debido a que el IPS no tiene los medicamentos, cuyos costos son millonarios.

Entre los ítems faltantes están palbociclib de 125 mg, leuprolide, palbociclib de 100 mg, lutrate depot trimestral, tamoxifeno, geldex calcitriol, sandostatín, calcio con vitamina D, leucovorina, levotiroxina, diosmina y parches de fentanilo.

El palbociclib –que está en la lista oficial para la provisión– se usa para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama con metástasis y tiene un costo de más de G. 30 millones. Una cápsula se usa cada 21 días.

IMPACTO. Debido al costo elevado, algunas omitieron el tratamiento, contó Villasanti, y esto derivó en los casos fatales. “La metástasis es cuando la enfermedad ya avanzó y no hay vuelta atrás. No hay cura. Yo soy paciente con metástasis, lo que hacen con nosotras es prolongar la vida”.

Pese a los reiterados reclamos, entregas de notas, sumados a reuniones con autoridades, la situación de provisión no se regularizó.

Tras la protesta, tienen promesas de regularización de dos ítems de los 12 faltantes.

“Vemos la falta de empatía hacia nosotras. Todo es prioridad menos los medicamentos”, lamentó. Añadió que las autoridades deben priorizar la provisión de los medicamentos que permitirán mejorar la calidad de vida de los pacientes. “IPS tiene un montón de medicamentos, pero nosotros estamos luchando por lo que falta”, dijo Villasanti.

La paciente reiteró el pedido de la provisión de los fármacos por parte del IPS. “Que no nos falten los medicamentos. No estamos luchando contra cualquier enfermedad, estamos luchando contra el cáncer. Tienen la obligación de proveernos”.

