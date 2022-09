IPS Central, sin aparatos modernos para las pruebas auditivas a bebés

Seguro sin equipos. La asegurada Dulce Galeano denunció a ÚH que, pese al agendamiento en el Centro de Atención Ambulatoria del Instituto de Previsión Social (IPS), su bebé de cinco meses no accedió al estudio de otoemisiones acústicas, más conocido como test de la orejita, porque el ente no cuenta con dispositivos modernos y en funcionamiento para el diagnóstico de trastornos auditivos, como la sordera.

Dulce relató que la fonoaudióloga le informó que el IPS no le provee el aparato y que, debido a esa situación, llevaba su propio equipo para atender a los bebés asegurados. Pero, por el uso frecuente y masivo, presentó desperfectos el pasado lunes, por lo que no contaba con otro aparato para el diagnóstico.

El gerente de Abastecimiento y Logística, Hugo Aranda, confirmó que el IPS solo cuenta con equipos obsoletos. Anunció la compra de nuevos aparatos para el servicio de diagnóstico.

EXPERIENCIA. Al igual que el caso de Dulce Galeano, otros 10 recién nacidos quedaron a la deriva por la falta de equipos en el Centro de Atención Ambulatoria, del Bloque C, del primer piso.

La asegurada optó por el seguro social por las recomendaciones de que tenían el mejor servicio para el diagnóstico, se animó a agendar el estudio y aguardar más de 30 días.

Pero, al ingresar al consultorio, grande fue su sorpresa cuando la fonoaudióloga, la licenciada María Taboada, le informó que no podía realizar el estudio de control auditivo a su bebé por no contar con un dispositivo.

“La licenciada me dijo que el equipo que se usa es suyo, se le descompuso el lunes y no sabía si iba a poder arreglar. Siempre se usó su equipo, que ella lleva voluntariamente. Según me dijo, solo con su equipo se hace ese estudio. IPS no tiene”, relató la asegurada. Resignada, se retiró sin poder concretar el estudio, debido a las falencias del principal seguro de los trabajadores.

El test de la orejita es un control de rutina para los recién nacidos. En el caso de Dulce, es importante este estudio para su bebé, que tras el nacimiento estuvo una semana internado y le dieron antibióticos. Ahora, Dulce deberá buscar otros servicios de salud pública o ir al sector privado.

Equipos desfasados. “Hay, pero son equipos viejos”, confirmó a ÚH el gerente de Abastecimiento, Hugo Aranda, con relación a la situación del servicio para el diagnóstico de trastornos auditivos.

El IPS cuenta con dispositivos para el diagnóstico, pero, aparte de que ya son obsoletos, los repuestos ya no se fabrican.

Ante este panorama aquellos dispositivos que están con desperfectos no se pueden reparar, según el informe que le proporcionaron los responsables de las áreas de recursos tecnológicos.

Los repuestos ya no se fabrican, según el representante de la marca en el país, reiteró Aranda. Ante esta situación, el IPS proyecta el llamado a licitación por la vía de la excepción del equipo para otoemisiones acústicas, aseveró.

Los funcionarios están trabajando para definir las características de la tecnología adecuada de los nuevos equipos que se precisan.

El IPS dispondría de los aparatos, si se concreta la compra por la vía de la excepción sin protestas, en un plazo de uno a dos meses.

Con relación a la situación del servicio y el agendamiento, señaló que la Gerencia de Salud debe establecer un plan de contingencia en este caso.

DIAGNÓSTICO. El test consiste en un estudio del oído que se realiza a todos los recién nacidos, hasta los 6 meses, para la detección temprana de posibles trastornos auditivos, según la página del Ministerio de Salud Pública (MSP).

El estudio consiste en introducir en las orejitas del bebé un micrófono muy sensible que envía un estímulo sonoro y, a su vez, recoge las respuestas ante ese estímulo, que revela información sobre el funcionamiento del oído interno.

En caso de no obtener respuesta frente al estímulo provocado, podría indicar pérdida auditiva en el recién nacido o niño.

Hay, pero son equipos viejos. Eso nos lleva a tener que organizar una compra nueva por la vía de la excepción. Hugo Aranda, gerente de Logística.