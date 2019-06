IPS: Auditores del Ejecutivo alertan sobre poca transparencia en licitación

En una nota conjunta dirigida al presidente del IPS, Armando Rodríguez, y firmada por Carlos Arregui, asesor de Transparencia e Integridad, y Teresa Rojas, de la Secretaría Nacional Anticorrupción, señalan algunas falencias en el manejo administrativo del ente sanitario.

Como dato principal señalan que dentro de su sitio web ni siquiera se encontró la resolución que designó a quienes formaron parte del Comité de Evaluación de las Licitaciones Públicas. Tampoco informa del proceso de toma de decisiones desde su inicio hasta el final. Los auditores del Ejecutivo cuestionan que tampoco se encuentra detallado el procedimiento que se realiza en el ente para la adquisición de bienes o servicios.

La nota hace énfasis en la falta de transparencia, ya que al publicarse los nombres de quienes integran el Comité Evaluador, el modo que se dio para adjudicar la licitación y el proceso, se cumplirá precisamente con la trasparencia que pregona la Ley de Acceso a la Información Pública. Además, que al darse a conocer dicha resolución y otros detalles solicitados se verificará si dentro del proceso cuestionado existe o no un conflicto de intereses.

Al no tener estos datos, no se sabe si alguna parte interesada estuvo en el proceso de selección de la empresa favorecida, en este caso la firma Security Service Technology (SST), vinculada al ex diputado colorado José Chamorro.

responsabilidad. La pesquisa apunta a conocer el papel desempeñado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la previsional (UOC). Basándose en las atribuciones y funciones de dicha unidad, menciona que podría existir una responsabilidad en la fallida licitación. Por lo tanto, considera conveniente dilucidar si hubo hechos que pudieran considerarse faltas a los procedimientos y a los deberes de cuidado que la ley 2051/2003 otorga a la UOC.

A modo de deslindar responsabilidades, recomienda iniciar los procesos previstos en el Decreto 306/2013, un sumario administrativo. Esto a fin de dilucidar si los hechos pudieran o no, configurarse como irregularidades o faltas al ordenamiento legal.

Continuidad. El asesor de Trasparencia e Integridad del Poder Ejecutivo, Carlos Arregui, dijo que la falta de información de los integrantes del Comité de Evaluación fue el detalle que más les llamó la atención a los auditores.

“Consideramos que debió haber mayor transparencia. Esa es la conclusión a la que llegamos. En la descripción objetiva que realizamos, están todos los elementos para que el presidente de la República tome una decisión lo más fundamentada posible” señaló.

Las recomendaciones fueron enviadas además a la Fiscalía. Agregó que serán llamados a declarar personas que forman parte de la empresa. No descarta que también funcionarios de la previsional sean llamados, igualmente.

El 31 de mayo, el presidente Mario Abdo designó a Arregui para que investigue el proceso licitatorio en el IPS, donde hubo sospechas sobre la participación de la firma SST.

Para mañana está prevista una manifestación de sindicatos frente a la Caja Central.