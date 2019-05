Invicto y goleando

Olimpia disfrutó su tricampeonato con una goleada por 4-1 ante General Díaz, para extender su racha en el torneo Apertura y llegar al segundo objetivo: Terminar invicto.

El resultado demuestra la efectividad del Franjeado en el ataque, con un Brian Montenegro en labor de armador de juego, Candia desequilibrante y Ortega picante en el área, mandando las pelotas dentro del arco.

De mitad de cancha para adelante, Olimpia es un equipo temible, con desbordes de Otálvaro y Olivera, pero de mediocampo para atrás cuando no tiene a su equipo titular duda mucho y sufre.

General Díaz intentó en varios momentos, pero no tuvo mucha efectividad. Cuando remató al arco logró marcar, pero se vio sobrepasado por los ataques del campeón.

Pésima labor. La terna arbitral estuvo en una mala noche, anuló un gol válido para la visita y dejó jugar de más. De ser un partido más trascendente, iba a quedar peor.

POR COPA. Olimpia concentra desde hoy, apuntando al compromiso ante Sporting Cristal de Perú, por la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores (mañana, 18.15 en el Manuel Ferreira). El Decano, ya clasificado, busca cerrar en lo más alto su paso a los octavos de final.

La figura

Jorge Ortega

El goleador estuvo efectivo y marcó dos goles. Fue apoyado por Montenegro que hizo la tarea sucia de crear jugadas más que definir.

Las cifras

25 juegos invictos suma Olimpia en la temporada 2019 (20 del Apertura y 5 por Libertadores). Su última derrota fue en el Este ante el 3 de Febrero por 1-0 (8/12/2018).



9 goles totaliza Jorge Ortega y alcanza la segunda línea de artilleros con William Mendieta y César Villagra (Sol). El goleador del torneo Apertura es Roque Santa Cruz (10).

“Todos nos sentimos titulares”

Jorge Ortega, que se destacó con doblete en el triunfo del Decano ante Gral. Díaz por 4-1, expresó: “Desde que llegué siempre traté de aprovechar las oportunidades. La idea es marcar siempre las veces que me toque, así que me deja muy conforme colaborar con goles y ganar de esta manera”.

Con respecto al diálogo con Santa Cruz, con quien pelea por el título de artillero, Ortega refirió: “Roque me felicitó por el doblete, él quería marcar también, pero le dije que no (risas)”.

Con relación al momento del equipo, el delantero aseguró: “Lo bueno de este grupo es que al que le toque jugar lo hace de la mejor manera. Todos nos sentimos titulares y eso es algo bueno para el cuerpo técnico”.