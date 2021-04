Investigados no justifican sobre vacunación irregular

Hasta el momento no justificaron lo ocurrido y se limitaron a decir que ya sucedió. No supieron explicar lo que pasó en el polideportivo de la Universidad Privada del Este el martes pasado, al decir de la licenciada Josefina Cabral, jefa regional del PAI.

“Ellos no dan una razón convincente, dicen que ya pasó todo, que ya ocurrió, no me dan una respuesta que pueda convencer. Esto es un error inaceptable. Ellos son los que estuvieron realizando el trabajo de vacunación en el puesto de vacunación anti-Covid de Presidente Franco”, refirió.

Afirmó que insistió mucho y no avanzó en nada. “Yo les pregunté varias veces, desde el primer momento, quién les autorizó a abrir esas edades sabiendo muy bien las edades a quienes teníamos que vacunar, porque desde el principio nosotros visitamos los cuatro locales y a Presidente Franco le alcanzó eso de las 09:30. Estuvieron haciendo un excelente trabajo y después salidos de allí, fuimos a Hernandarias a hacer nuestro monitoreo, y en ese ínterin de dos horas aproximadamente pasó lo que pasó lastimosamente”, agregó.

Recordó que todos fueron capacitados, incluso el lunes 12 de abril se volvieron a reiterar todas las indicaciones y consideraciones a tener en cuenta en esta campaña. “El lunes a las 07:00 convoqué a los cuatro distritos que tienen su vacunatorio anti-Covid. Vinieron. La licenciada Magdalena Espínola, que es la jefa del PAI en Presidente Franco, estaba de reposo con dengue, entonces le dije que envíe un representante del distrito y le envió al licenciado Willian Cabrera”.

Cabral insiste en que no comprende hasta el momento qué fue lo que ocurrió. “Yo no sé qué les pasó a esos compañeros. Nunca pasó algo así”, insistió la jefa regional.

Aseguró que está disposición del Ministerio Público para que se investigue todo lo ocurrido y trató de irresponsables a los enfermeros designados para la vacunación en el polideportivo de la UPE. “En ningún momento yo, mi director ni nadie de mi equipo dio la directriz de abrir las edades para vacunas. Siempre insistimos en eso en todo el Alto Paraná”. Acotó que no sabe si recibieron presión de alguien.

En paralelo, tras el escándalo desatado por la aplicación de manera irregular de la primera dosis de vacunas Covaxin a empresarios, docentes y políticos, ayer se observó una escasa concurrencia de abuelitos en el Hospital Distrital de Presidente Franco, donde se habilitó un espacio para seguir con la inmunización. WF