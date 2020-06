Investigación de Metrobús está parada hace 2 años en una fiscalía barrial

A dos años y un mes de haberse hecho la denuncia por lesión de confianza contra el ex ministro de Obras Públicas (MOPC) Ramón Jiménez Gaona, por el caso Metrobús, la investigación continúa parada, ya que la Corte aún no se resuelve la apelación contra la confirmación de la fiscala Natalia Silva.

Según Hermann Pankow, denunciante del caso, el Ministerio Público achicó y congeló la investigación del caso Metrobús, ya que nunca se derivó a la Fiscalía de Delitos Económicos la causa, teniendo en cuenta la envergadura de la denuncia, y solo se mantuvo en una fiscalía barrial.

El año pasado, tras la recusación, de manera interina fue designado el fiscal Alcides Corbalán, quien sí convocó al ex titular del MOPC y a Pankow, y con respecto a este último, en la declaración ni siquiera estuvo presente el fiscal, y solo tomó testimonio el asistente.

Luego la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, confirmó en diciembre del año pasado a la fiscala Silva, quien nunca citó al denunciante ni a Jiménez Gaona a declarar y por tal motivo se le había recusado tras un año de supuesta investigación.

“Era un juez de Garantías quien debía definir eso (la recusación), según la Ley 4685 del 2012. Yo no conozco aún quién es el juez de Garantías asignado. Al abrirse una causa se debe asignar un juez de Garantías”, explicó el denunciante.

CARÁTULA. La carátula puesta por el Ministerio Público fue de Esteban Sarubbi (ex jefe de gabinete del MOPC) sobre enriquecimiento ilícito, siendo que el principal denunciado es Ramón Jiménez Gaona, por las masivas irregularidades en el fallido proyecto Metrobús. “Cambiaron el nombre de la carátula, pero tampoco con eso pueden blanquear y no pueden imputar”, detalló Pankow.

Actualmente, la causa está en manos de la fiscala Esmilda Álvarez, quien se encuentra como interina.

La denuncia se realizó el 28 de mayo del 2018 contra Jiménez Gaona y la ex viceministra de Finanzas de dicha cartera, Marta Benítez. Posteriormente, fue ampliada en setiembre del mismo año, involucrando también al ex viceministro de Obras, Juan Manuel Cano, al ex representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eduardo Almeida, y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas.

También el senador liberal Salyn Buzarquis presentó otra denuncia contra el ex ministro Jiménez, el año pasado. Los hechos denunciados fueron por varios puntos. El primero, que en el pliego de bases del 2015 indicaba que no se podía aumentar nada en el contrato ya que el contratista hacía su propio proyecto. La irregularidad es que la Ley del Préstamo 5133/13 ponía como techo máximo de 15% de aumento y de posibilidad de subcontrato, pero se aumentó 34% en monto y más del 50% se subcontrató.

ELÉCTRICO. Más denuncias fueron porque esa misma ley indicaba que debía ser eléctrico y por eso se aumentó el préstamo incluso, esto no se cumplió. Dicho reglamento establecía que, para iniciarse la obra, tenía que tenerse liberada la franja de dominio y aprobaciones de municipios afectados, pero la ciudad de Fernando de la Mora no dio autorización.