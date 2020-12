Intermedia busca protocolo

La APF está trabajando para armar un protocolo acorde para la División Intermedia, que debería iniciar en febrero, pero el Ministerio de Salud aún no avala el protocolo para esta categoría y las demás inferiores.

“Entre la Intermedia, la Primera B, la Primera C y el fútbol femenino se necesitan 1.200 a 1.500 millones de guaraníes por mes solamente en lo que tiene que ver con el testeo”, aseguró el doctor Gerardo Brunstein, jefe médico de la APF en charla con FALG (1080 AM).

Otro punto que abarcó Brunstein es que el fútbol de las formativas se encuentra estrechamente vinculado con el retorno a las aulas de clases.

“Si un niño no va al colegio o la escuela a dar clases de matemáticas o castellano, no esperemos que vaya a jugar fútbol, todo está mezclado ahí”, apuntó el médico. Pero no habrá protocolo válido si la situación sanitaria del país empeora.