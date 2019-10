Intentarán destrabar el paro de transportes en tripartita

Desde el sector afirman que el pedido es que el Gobierno quite de circulación a firmas que operan de manera ilegal. Entre ellas citan a las líneas de transporte 18, 32 y 102; así como cientos de buses que ocupan trayectos internos.

Al respecto, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, indicó que las líneas 32 y 18 están fuera de servicio. En tanto, “la 102 es una empresa permisionaria del Viceministerio de Transporte que hoy está con un proceso de intervención de la Incoop porque es una línea perteneciente a la Cooperativa Puerto Elseño Ko Che”.

Sostuvo que tras los controles hechos a empresas denunciadas, los fiscalizadores del Viceministerio de Transporte fueron agredidos físicamente. También vehículos del ente fueron destrozados. “Una mujer policía también fue agredida físicamente y le explotaron una bomba en el rostro. Todo esto como consecuencia de la fiscalización a las empresas informales”, afirmó Britos.

El hecho fue registrado la semana pasada, tras intervenciones realizadas a la Línea 18, empresa 29 de Setiembre SRL. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público, según Britos.

Recaudación. Desde el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) sostienen que los buses informales recaudan cerca de G. 400 millones por día.

“Existen empresas del transporte público que deben al Banco Nacional de Fomento (BNF), que no tienen registro patronal, que no inscriben a sus trabajadores al seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) y que no pagan cánones”, expuso César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapam, en contacto con radio Monumental.

Este es uno de los principales gremios que recurrirán a la huelga de no llegar a un acuerdo con autoridades.

Por otro lado, desde la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama) señalaron que no se adhieren a la huelga, por lo que no participarán de la tripartita de hoy. No obstante, anunciaron que desde hoy estarán en asamblea permanente.



www.monumentalradio.com.py