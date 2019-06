Intendente de CDE acusó a la fiscala general de "mafiosa"

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, aseguró ayer que lo querían meter preso porque su gestión está afectando los intereses de grandes empresarios. Dijo que aunque no confía en la Fiscalía, seguirá realizando denuncias sobre hechos de corrupción.

Fustigó a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien tildó de mafiosa. “El país no puede seguir un minuto más con una fiscala general como Sandra Quiñónez. Esta mafiosa, ladrona, bandida y corrupta no puede seguir en el cargo, porque estoy convencido de que ella estaba al tanto de lo que estaba pasando”, arremetió. Según Prieto, entre el lunes y el martes, todo estaba listo para que se allane la institución municipal y que la intención era llevarlo preso acusado de supuestamente extorsionar a empresarios de la zona. “Me sentía ya preso gritando que era inocente”, añadió al mencionar el caso del diputado Ulises Quintana. “Es la información que manejábamos y hoy lo digo con más propiedad, estoy convencido de que Ulises es inocente. Me veía prácticamente en la misma situación. Me imaginé gritando desde la cárcel que soy inocente. Hoy me doy cuenta que la Fiscalía y digo con propiedad, es una basura. No representa a la sociedad, solamente está para defender a la mafia”, refirió. Insistió que está tocando “altos intereses de la mafia” y en consecuencia están reaccionando en su contra. “Detectamos gracias a la astucia de nuestros asesores jurídicos que había un plan. Obviamente recibimos informaciones, no voy a decir de donde, de que estaban acá fiscales, delitos económicos, anticorrupción como para allanar mi gestión”, dijo. Prieto agregó que un ex precandidato buscaba contactarlo con un empresario. “Supuestamente había un pedido multimillonario de dinero de mi parte a shopping Box, estacionamiento del Este y compañía. Justo un día antes (domingo) había un personaje que fue candidato a intendente del Partido Colorado llamado Derlis Da Silva, que a toda costa quería que me reúna con esa gente. Inclusive llegó a irse hasta mi quinta donde estaba compartiendo con mi padre”, añadió. “Se imaginan si me iba, por lo menos a saludarle. Surgieron algunas publicaciones en perfiles falsos, donde decía que yo le estaba extorsionando, pidiendo dinero a esa gente. Inclusive sospechamos que hay gente que estaba haciendo ese trabajo, pero se imaginan si de verdad, esta gente le daba dinero y que esta persona entre a la Municipalidad para que allanen la institución y me lleven preso. Eso no aceptamos y dejamos constancia”, aseveró.

El jefe comunal insiste que no pidió dinero a nadie, que no entran en ese juego y que lamenta la actitud del Ministerio Público. “Lo que estamos haciendo es cortando el chorro y este año vamos a cortar algo así como G. 30.000 millones de malversación de dinero de los contribuyentes, que iban a parar en el bolsillo de alguien y esas personas obviamente están enojadas, dolidas”, remarcó. ”Me sorprende la rapidez con que la Fiscalía actúa. Nosotros habíamos pedido cooperación en algunos casos y la Fiscalía no mueve un dedo. Pero para hacer parte de un complot en mi contra te arman en un día”, se quejó.