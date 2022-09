Intendenta de Valenzuela con proceso por millonarios desvíos

PRIMERA INVESTIGACIÓN. “Entre el 2019 y el 2020, la administración municipal, a cargo de Mirtha Fernández, habría desembolsado sumas de dinero correspondientes a fondos de royalties y Fonacide, en concepto de pagos por obras que no fueron ejecutadas en la realidad”, dice la primera imputación, por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Estaban programados la realización de empedrados en la colonia Piraretá y Curupayty, colocación de parques en plazas barriales e instituciones, además de reparación de aulas.

En una de las instituciones se obtuvo la información de que no fue realizada ninguna refacción desde el 2017. “Uno de los directores de las escuelas beneficiadas fue convocado por la Intendencia y le hicieron firmar un documento por instalación de parques, pero pasado el tiempo esta colocación nunca se cumplió”, refieren.

Se pudo corroborar también que la jefa comunal habría utilizado documentos no auténticos porque no reflejaban la realidad de las operaciones. “La intendenta contó con la colaboración de los demás imputados”.

Inclusive, una de las empresas contratadas (BC Constructora) no fue ubicada en la dirección que especificaron.

MÁS OBRAS. Ya a mediados de este mes, se amplía la imputación contra la intendenta y otras 11 personas más, por otras cinco obras que se sospecha no fueron ejecutadas en el tiempo de los respectivos desembolsos (2019).

Según constaron en las documentaciones ante la Contraloría, estas sí se ejecutaron en su totalidad; sin embargo, las peritas del Ministerio Público asignadas al caso se constituyeron en los lugares, donde tendrían que estar las obras y no se constataron indicios de trabajo. La hipótesis de la Fiscalía es que la Municipalidad fue realizando varias obras posteriormente a la denuncia (2021). “Se pagaron por obras que no existían... Por otra parte, los cheques que rindieron (a Contraloría) habrían sido falsificados, borronearon los nombre de los contratistas”, refirió el fiscal Arzamendia. Mencionó que hasta el momento no se pudo hacer la audiencia de imposición de medidas, por las masivas chicanas de la defensa.