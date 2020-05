Insumos médicos para enfrentar la pandemia, en stand by por burocracia

Este es el tercer avión carguero procedente de Hong Kong, China, en esta semana. Los insumos que llegaron entre el 11 y el 12 fueron retirados recién ayer por las empresas Imedic SA y Eurotec SA, tras denunciarse a primeras horas que la Dirección Nacional de Aduanas retrasaba la entrega por una burocracia sin precedentes, según el asesor jurídico de las proveedoras, abogado Andrés Casati.

“Necesitamos poner los productos a consideración, para ver si el Ministerio acepta o no. Pero no liberan la carga", dijo Casati a Monumental 1080, mientras en el Aeropuerto parlamentarias denunciaban que la nueva carga no podía despacharse por ser feriado y porque las proveedoras no hicieron la solicitud.

Las diputadas Kattya González, Celeste Amarilla, Rocío Vallejo y Norma Camacho, que integran la Comisión de Verificación de los productos traídos de Hong Kong, pidieron a las autoridades de Aduanas habilitar los dos días feriados y el fin de semana para procesar y despachar los cargamentos, cuestionando que los productos en esta situación de crisis por la pandemia sigan tantos días en depósitos de la institución que ya estaban llenos.

La legisladora Kattya González enfatizó que estamos en momento de crisis, “las autoridades debemos estar absolutamente atentas para todo lo que signifique el combate de esta pandemia”.

El administrador de Aduanas, Guillermo Molinas, se excusó diciendo que la verificación tardó por el volumen, que no es sencillo, que es feriado y “no se pidió por las vías correspondientes para autorizar el trabajo. Eso queda a cargo del importador”, señaló .

Verificación

Posteriormente, la Dirección de Aduanas en un comunicado desmintió que no trabajan en feriado, y afirmó que dan preferencia a la importación de los insumos médicos, que la carga anterior se terminó de procesar y que esta última, de más de 60.000 kilos, pasará por el mismo proceso de verificación y podría ser retirada el sábado.

Posteriormente, Casati confirmó que las primeras cargas fueron retiradas, pero no precisó aún cuándo podrán poner a disposición de Salud para que las acepte o rechace.



Espera. El contenido de las primeras dos cargas aún no está disponible para entregar a Salud.



Control. Una vez que los productos estén en el Parque Sanitario, Salud los aceptará o rechazará.







Nosotros pedimos habilitar estos 4 días para procesar y brindar transparencia y tranquilidad a la ciudadanía. Kattya González,

diputada.



La carga que llegó hoy (por ayer) se trabajará el sábado, pero no es seguro si se va a poder retirar ese día. Andrés Casati, abogado de proveedoras.