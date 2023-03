Instituciones operan para el dinero ilícito, afirma Efraín en Argentina

Alegre estuvo además ayer en la TV Pública Argentina, donde habló de la fragilidad institucional del Paraguay y señaló que se necesita un país más serio, previsible y con seguridad jurídica, más atractivo para la inversión y el crecimiento, lo que está en riesgo a causa de los nexos de Horacio Cartes con el crimen organizado.

“Tenemos una institucionalidad comprometida con el dinero de la ilegalidad, por eso escuchamos sobre un ex presidente declarado significativamente corrupto al igual que un vicepresidente; tenemos un ex presidente que no puede salir del Paraguay porque si sale, la justicia internacional lo captura. No solo Estados Unidos, también tiene investigaciones en Brasil, Colombia. Él está catalogado como el jefe del crimen organizado transaccional y Santiago Peña es el candidato, que en realidad es Horacio Cartes, quien busca la reelección, porque no pudo a través de la enmienda, y busca la reelección a través de Peña”, expuso.

Alegre indicó además que hay mucho dinero en juego para el día de las elecciones y que esa es la lucha de la Concertación contra la mafia.

“Hay mucho dinero en juego, lastimosamente se presenta ante el mundo una imagen que no nos representa. Representa a un grupo que se ha apoderado de las instituciones, Paraguay no es el país del sicariato como vimos hace unos días, un asesinato en una zona residencial de Asunción, se mató a un fiscal también. Que nos vean como el centro y transporte del narcotráfico para Europa, eso es algo que nos causa mucho daño y ese es el cambio que buscamos el 30 de abril”, subrayó.

Alegre además pidió perdón por las expresiones de Santi Peña, quien dijo que los argentinos no quieren trabajar. El opositor indicó que está agradecido con el país vecino por acoger a la migración paraguaya, que alcanza alrededor de un millón de ciudadanos. También criticó las trabas al voto de connacionales. “Porque los compatriotas que están en el exterior votan al cambio entonces no hay mucho interés se habilitarlos, pero hay 45.000 compatriotas que están habilitados para votar en las elecciones de Paraguay desde Argentina”, precisó.

Alegre aseguró que lo que a Peña molesta son las propuestas de la Concertación, entre ellas, la de medicamentos gratuitos en la salud pública, ya que paraguayos migran por salud, o bajar el precio de la energía.

“No entendió lo que le dijeron sus asesores y explicó de esta forma, patética y desgraciada sus declaraciones”, dijo Efraín.

Hay optimismo por repunte en encuestas

“En los últimos días se han sumado más resultados de encuestas que marcan una tendencia clara: El cambio ya llega y ese es el sentimiento que predomina en la ciudadanía“, aseguró ayer el presidenciable Efraín Alegre, asegurando que existen distintos sondeos que van posicionando su figura como favorito para las elecciones de abril. Existe un crecimiento sostenido de la dupla Efraín Alegre y Soledad Núñez a dos meses de las Elecciones Generales, señaló por su parte el candidato a senador, el liberal Eduardo Nakayama. Indicó que la chapa conformada por Santiago Peña y Pedro Alliana se ha estancado, según los números que manejan.

El estancamiento de Peña es admitido incluso por algunos referentes colorados que ven con preocupación la paralización de la campaña tras la sanción que recibió el titular de la ANR, Horacio Cartes, por parte del departamento del tesoro de los EEUU.

Según Nakayama, hay optimismo dentro de la Concertación Nacional por los números que manejan y que según aseguró revelan “un crecimiento sostenido de la dupla de la Concertación y un estancamiento o disminución lenta de la intención de los votos hacia el candidato del Partido Colorado”.

Faltan poco menos de dos meses para las elecciones y la guerra de encuestas va en aumento pese al descrédito que le rodea.

