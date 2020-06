Instan a no repetir error del Día de la Madre: Visitar a parientes

Contagio en la comunidad. En cinco días de la fase 3 de la cuarentena inteligente se registraron 30 casos por contacto y 9 sin nexo, de un total de 61 nuevos infectados por coronavirus (Covid-19), según el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP).

El número de casos de contagio comunitario va en aumento de la mano de la flexibilización de la cuarentena, por lo que se insiste en el uso de tapabocas de manera frecuente; especialmente en lugares cerrados, con lavado de manos y el distanciamiento físico de uno hasta dos metros. Que el Día del Padre no se convierta en lamento, es el mensaje de la Dirección de Vigilancia de la Salud. “Este es el momento que tenemos que cuidarnos entre todos”, dijo el doctor Guillermo Sequera, titular de Vigilancia de la Salud. Evitar las reuniones sociales este fin de semana será una manera de frenar los contagios masivos en la comunidad. Es la oportunidad de no repetir la misma historia que el Día de la Madre. Cabe recordar el caso del militar que había ido a San Roque González de Santa Cruz, Paraguarí, para el 15 de mayo, y se produjo el masivo contagio, por lo que la ciudad volvió a la fase cero. En los encuentros familiares la gente se relaja y pasa por alto las medidas de distanciamiento físico, el uso de mascarilla en espacios compartidos, el lavado frecuente de manos. “Entiendo que hay muchos que hace meses no ven a sus padres y quieren aprovechar esta fecha significativa. Podés ir a visitar a tu papá en su día, entregarle su regalo todo desinfectado, pero no ingresar a la casa y, por sobre todo, evitar el contacto físico”. La recomendación es saludar al papá o al abuelo desde la vereda sin necesidad de ingresar a la casa. El ministro Mazzoleni también pidió a la ciudadanía evitar las visitas en el Día del Padre. INFORME EPIDEMIOLÓGICO Los casos confirmados de coronavirus ascienden a 1.336. El Ministerio de Salud informó en la mañana de ayer que tras procesar 1.629 muestras, 6 dieron positivo. De los nuevos infectados, 3 son por contactos y 3 sin nexo, que corresponden a Villa Hayes, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero. “Todos en aislamiento”, informó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Los internados se mantienen en 11 y 1 en terapia intensiva. Persisten 582 casos activos. Un total de 24 recuperados se anunció ayer y suman 741. Los fallecidos son 13. Sin embargo, en horas de la noche adelantó el informe del día de hoy. Una veintena de casos positivos de Covid-19 fueron detectados en horas de la tarde de ayer, según Mazzoleni. A estos 20 positivos se deben sumar los 6 que fueron reportados en el informe diario del secretario de Estado. “Con el correr de las horas tenemos un número importante de positivos, hablamos de una veintena de casos que formarán parte del consolidado del reporte del día de mañana (por hoy)”, dijo el Mazzoleni. De estos casos, 17 son de contactos y tres sin nexo. La mayor parte de los casos de contagio por contacto se da en el Departamento de Caaguazú. Los sin nexo se registraron en Ciudad del Este, Amambay e Ypané. En tanto, a la fecha no se tiene ningún contacto del paciente fallecido de la zona Lambaré-Ypané y ningún contacto positivo en la primera ciudad, pero sí en la zona de Ypané. CUARENTENA Sobre la posibilidad de modificar algo de esta fase de la cuarentena, el ministro dijo que en Concepción se sigue haciendo una evaluación, pero los resultados, por ahora, son bastantes auspiciosos, no hubo una propagación descontrolada. En la zona de Paraguarí los resultados son alentadores, porque en los anillos lejanos, los contactos están dando negativo. “Creo que lo más prudente es esperar si en estas zonas la semana que viene hay algún cambio en lo que tiene que ver el avance de fases”.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



ENCUENTRO. El doctor Guillermo Sequera aconseja evitar las reuniones familiares en el Día del Padre.



SITUACIÓN. En los primeros días de la fase 3 se incrementaron contagios por contacto y sin nexo.