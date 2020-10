Instan a la Corte a resolver casos de los ex parlamentarios

El Senado aprobó sin debate alguno en el punto 14 del orden del día, un proyecto de declaración por el cual se “insta a la Corte Suprema de Justicia, a la pronta resolución de las acciones de inconstitucionalidad planteadas por ex parlamentarios sancionados con la pérdida de investidura”.

Luego de que rechazaran años atrás la intromisión de la Corte por la destitución vía juicio político de dos ex ministros del Poder Judicial, ahora los senadores presionan por resoluciones de acciones sobre pérdida de investidura.

De esta manera se ve la actuación de la mayoría de los senadores de distintas bancadas, quiénes acompañaron el proyecto de los senadores Fernando Silva Facetti, Enrique Bacchetta y la senadora Zulma Gómez.

Salvo el Frente Guasu, cuyo vocero fue el senador Carlos Filizzola, los demás senadores estuvieron de acuerdo con instar a la Corte acerca de resolver los casos planteados por ex parlamentarios sancionados.

Cuatro ex senadores que habían sido expulsados, Óscar González Daher, Víctor Bogado, Dionisio Amarilla y Paraguayo Cubas, habían accionado ante la Corte tras perder sus respectivas investiduras por distintas causas. Como siguen sin definirse dichas acciones, el cartista Juan Darío Monges olvidó que una vez cuestionaron su injerencia a la Corte, y no tuvo empacho también de reclamar en su momento al propio presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, que hasta el momento no se haya expedido con relación a la pérdida de investidura.

Esto ahora da pie para que los que habían accionado insistan en la causa esperando que la Corte Suprema de Justicia se expida favorablemente, sin que se observe el antecedente.