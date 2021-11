Inicia censo con nueva promesa de regularizar el informal Mercado 4

Desorden. Permiten consolidar casilla dejando pequeño espacio, pero no arreglan desagüe.

“La casilla, sobre Rodríguez de Francia casi Battilana, apareció nomás un día en la vereda, a poco tiempo de las elecciones municipales. Apenas uno puede pasar por el pequeño espacio que queda, mientras que cerca hay un pozo de la cloaca que no se arregla hace años”, comentó don José Martínez, comerciante del Mercado Municipal Nº 4 de Asunción, quien observaba, desde el otro lado, el desordenado e insalubre entorno donde recientemente se generó otro considerable incendio.

En ese mismo momento, en la jornada de ayer, en otro sector del mercado un grupo de permisionarios cerraba la calle Silvio Pettirossi e inicio de la avenida Eusebio Ayala para exigir a la administración flexibilidad en los pagos atrasados ante el temor de los desalojos. Fue justo el día de arranque del censo cartográfico y de permisionarios.

Varios de los pequeños comerciantes señalaron que las ventas son bajas para ponerse al día con las deudas, por lo que pidieron consideración.

Otros, en tanto, tuvieron un discurso agresivo: “Si se tiene que derramar sangre, se va a derramar”, aseveró Édgar Abraham, quien reconoció ocupar parte de la calzada de la avenida Rodríguez de Francia.

El representante de la Asociación de Comerciantes, Leonardo Ojeda, pidió a las autoridades municipales que se realice un equipo de trabajo en el que participen representantes de permisionarios en el censo. “Si solo ellos manejan los datos significa que seguirán manteniendo a oscuras a los permisionarios que ellos dicen que están en negro”, lanzó.

Ojeda había denunciado la existencia de cajas paralelas y la venta de espacios durante la administración del anterior director Christian Bareiro, quien estuvo seis años dirigiendo el mercado y es cercano al eterno concejal de Asunción y compadre del intendente Óscar Nenecho Rodríguez, Augusto Wagner (PLRA). El comerciante incluso acusó a Wagner de ser el jefe recaudador.

“Nenecho hace seis años que está en la municipalidad como concejal, presidente de la Junta y ahora nuevamente como intendente. No puede desconocer la realidad”, refirió. Luego de los recientes escándalos y denuncias, Nenecho, tras asumir en este periodo, decidió nombrar como nuevo director a Juan Villalba.

Censo. Villalba informó que el censo iniciado será integral. El último censo cartográfico, mencionó, data del año 1985 y el de permisionarios fue hace 11 años con una pequeña actualización en el 2016.

Dijo que esto permitirá conocer la cantidad de permisionarios formales y a los que trabajan fuera del sistema “intentar” regularizarlos. Además de revelar la situación estructural para implementar sistema de prevención contra incendios. El plazo para entregar este relevamiento sería 45 días.

MOROSIDAD. Son cerca de 1.000 los permisionarios con morosidad, de los casi 3.000 comerciantes que registra el sistema, según Villalba. Muchas de las deudas son antes de la pandemia del Covid-19.

Dijo que realizaron las notificaciones y los que no tengan la posibilidad se acogen a la refinanciación. Afirmó que si bien la ordenanza establece que la entrega debe ser el 50% de la deuda, consideraron disminuir al 20% para concretar el pago. Indicó que es por eso que no pueden recibir montos menores, atendiendo las quejas de permisionarios que aseguraban no se está aceptando el canon diario que desean abonar.

“Fijamos un plazo inicial de 72 horas, pero son prorrogables”, expuso Villalba. Aseguró que mientras no culmine el censo no se realizarán los anunciados desalojos.