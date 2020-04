Informales ya se pueden registrar para recibir subsidio

En conferencia de prensa realizada ayer en el Palacio de López, el ministro de Hacienda, Benigno López, informó que el monto será de G. 548.210 a ser depositados en dos pagos. Para el efecto, se habilitará el enlace www.pytyvo.hacienda.gov.py y también una aplicación móvil.

“Desde mañana (por hoy) empieza proceso de inscripción que durará hasta el lunes, para luego comenzar el pago. Por la experiencia que tenemos con Ñangareko se nota que hubo intento de personas que querían adjudicarse sin merecerlo, queremos que la lista sea lo más eficiente posible. Debe ser una persona que ha sido afectada en los últimos meses por esta situación”, sostuvo López.

Hacienda informó que se va a priorizar a las personas que en los últimos 6 meses no hayan tenido ingresos superiores al salario mínimo. Asimismo, indicaron que aquellas personas que no cobraron el subsidio del programa Ñangareko podrán inscribirse para recibir esta ayuda.

No podrán acceder al subsidio funcionarios públicos, jubilados, aquellas personas registradas en el IRP y en el IPS. El proceso de inscripción se tendrá que hacer de acuerdo a la numeración final de la cédula, de modo a no saturar el sistema (ver la infografía).

“Es un programa sin precedentes. Aprovechamos este espacio para decirles a aquellas personas que no se inscriban si no tienen las condiciones. De todas maneras, Hacienda va a tener un registro y verificar si reúne o no las condiciones. En caso de que encontremos una persona que no reúna los requisitos, a través de un procedimiento administrativo, vamos a poner (los datos) a disposición de la Fiscalía”, sostuvo la directora de Estudios Económicos de Hacienda, Carmen Marín.