Ineram listo para atender a los pacientes con signos de alarma

El doctor Carlos Morínigo, neumólogo y ex ministro de Salud, comentó que en la nueva área del centro asistencial cuentan con 10 camas que pueden ser montadas para terapia intensiva. A ellas se suman otras cuatro para aislamiento y 12 para terapia normal.

“En total tenemos disponibles, si hay necesidad en terapia, de 22 camas aproximadamente”, detalló Morínigo.

El área para el funcionamiento de dicho sector y las camas están listas para ser utilizadas.

Reveló además que el Ineram cuenta con el personal para dar la atención requerida. “Tenemos una rotación de médicos. Contamos con 14 médicos para esa sala. A ellos se suma el personal de enfermería, tres por turno. Serían alrededor de 40 profesionales del personal de blanco”.

Afluencia

Morínigo comentó que en el Ineram solo están recibiendo los casos respiratorios y con signos de alarma. “No tenemos mucha circulación de pacientes. Está contenido todavía, muy contenido”, enfatizó.

Tapabocas

Recordó a la población que si no presenta síntomas de enfermedades respiratorias, no es necesario utilizar tapaboca. “La gente que es sana no está tosiendo, no tiene necesidades de cubrirse la boca. La gente que está es la que debe cubrirse la boca y la nariz, porque por ahí se expelen los virus”, explicó.

Las personas sanas antes que tapabocas, deben aplicar la principal medida de prevención. Esta consiste en lavarse las manos durante 20 segundos. “Está mal eso que hace la gente sana, de utilizar los tapabocas”, recalcó el ex titular de la cartera sanitaria.

El Ministerio de Salud Pública determinó que todo viajero que ingresa a territorio nacional desde cualquier puesto migratorio, aéreo o terrestre, sea connacional o extranjero deberá cumplir estrictamente el aislamiento domiciliario y distanciamiento social por 14 días consecutivos.

Esta decisión tiene como fin reafirmar la medida preventiva y de mitigación ante el riesgo de expansión del coronavirus Covid-19.

Solo se debe acudir a la consulta médica en caso de presentar fiebre o dificultad respiratoria, y llevar puesta la mascarilla. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse en sus domicilios, guardar distanciamiento social y evitar las aglomeraciones.