Industria cervecera en riesgo por el cambio climático

Milikin, que busca hacer sostenible al mayor fabricante mundial de cerveza, suena apocalíptico tras participar en la Web Summit que acaba de concluir en Lisboa, donde ha acudido por primera vez con una seguridad: o se involucran en la protección del mundo o no estarán aquí en un siglo.

“Nuestro producto se hace con elementos naturales. Usamos agricultura, agua... todo natural, así que tenemos que hacer cosas por el medioambiente o no seremos un negocio duradero, no estaremos aquí dentro de 100 años“, asegura.

Su llegada a la cita de Lisboa obedece a una necesidad de “investigar y hacer contactos” que le ayuden a encontrar fórmulas para seguir fabricando cerveza reduciendo cada vez más el impacto medio ambiental y, eventualmente, incluso ayudando a la naturaleza a recuperarse.

“Piensa en el agua. Estamos trabajando en mejorar la calidad de las reservas de agua en las que estamos. Una de cada cuatro cervezas que hacemos en el mundo viene de zonas donde el abastecimiento de agua se ve restringido, y estaremos en más áreas así en los próximos diez años. El agua es clave“, avisa.

Porque pueden usarse muchos ingredientes para hacer cerveza, continúa, pero “todas las fórmulas incluyen agua.”

“La percepción es que extraemos mucha agua, y por lo tanto necesitamos ser parte de la solución. Si conseguimos con ayuda de una ‘start up’ devolver parte de esa agua y ayudar, es una gran oportunidad, ¿cierto? Ya estamos hablando con un par de ellas que de hecho pueden sacar agua del aire“, cuenta entusiasmado.

El futuro, dice “está ya aquí, pero no está distribuido. Pasan cosas alrededor del mundo y no lo sabemos. No queremos perdernos esta tecnología, queremos formar parte de ella”.