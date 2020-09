Indignación contra la Conmebol por positivos

La asesoría jurídica dirigió nota a la Conmebol exigiendo el cumplimiento del protocolo vigente en el que se estipula que un jugador con test positivo no podrá viajar para ningún partido.

El partido se tiene que jugar en base al protocolo de Conmebol. Si participa un jugador (Boca Juniors) con resultado positivo, tendremos que protestar”, manifestó a Fútbol a lo Grande, por la 1080 AM, Gerardo Acosta.

Por su parte, Conmebol sacó un comunicado donde explicó que no cambió ningún protocolo a pedido del Xeneize y citó a la OMS: “Los testeos PCR positivos de quienes superaron la enfermedad son considerados recuperados y ya no contagian”, indica. Pero, sin embargo, en el protocolo no está escrito eso.

Libertad también intimó al Ministerio de Salud.