Indagan extraño crimen de indígena en el microcentro

El Ministerio Público hasta el momento no encuentra explicación al acribillamiento de un hombre indígena en condición de calle que sobrevivía como reciclador, que fue asesinado por desconocidos en la madrugada de ayer en pleno microcentro de Asunción.

La víctima se encontraba durmiendo sobre un banco de la parada de ómnibus ubicada sobre la calle Jejuí casi Montevideo, cuando un automóvil se acerca lentamente, se detiene al lado y alguien desde dentro del auto comienza a disparar contra su humanidad. Así lo revelaron imágenes de cámaras de circuito cerrado de la zona que ayer fueron difundidas.

La fiscala Daniela Benítez, que realiza las pesquisas, indicó que no pudieron identificar a la víctima, porque no llevaba consigo documento de identidad. También se intentó identificarlo a través de las huellas dactilares, pero tampoco fue posible por este medio, ya que el hombre no cuenta con registro en la Policía Nacional.

La información que manejan es que el hombre pertenece a alguna parcialidad indígena, sería mayor de 50 años y que se ganaba la vida como reciclador en la zona del microcentro.

“Pedimos colaboración de la Dirección de Derechos Etnicos del Ministerio Público para determinar si hay alguna persona que lo conozca”, expresó la agente fiscal, quien calificó de extraño el crimen.

Además de la Fiscalía, también trabajan en el caso agentes policiales del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional.

evidencias. Los uniformados están recorriendo la zona en busca de alguna evidencia que pueda ayudar a avanzar con las pesquisas.

Por otra parte, el cuerpo del fallecido fue llevado hasta la Morgue Judicial, en espera de la llegada de algún familiar que permita finalmente su identificación.

Los médicos forenses determinaron que un balazo en la espalda fue la que acabó con la vida del reciclador.

Secuencia. La fiscala Benítez explicó que las imágenes a las que accedieron serán sometidas a un mejoramiento por parte de expertos que buscarán realizar alguna ampliación que pueda brindar más datos.

La idea de los intervinientes es trabajar minuciosamente en la secuencia de las imágenes para tratar de obtener las características del vehículo en que se desplazaba el autor de los disparos.

El rodado estaba sin patente, pero las autoridades creen que con el correr de los días podrán llegar hasta la persona en cuyo nombre esté inscripto el vehículo.